Wow, to je ale postava: Na TÚTO herečku by ste netipovali, že je krv a mlieko

Herečka Reese Witherspoon si užívala príjemné chvíle so svojimi kamarátkami na jachte v prístave Sag Harbor pri New Yorku. Najviac náš však prekvapila jej postava, o ktorej sme ani netušili, že je natoľko mohutná. V našej galérii si môžete slávnu herečku prehliadnuť detailnejšie...

Slávna kráska sa ukázala v celých plavkách, ktoré do určitej miery zakryli to, čo nechcela, aby bolo vidieť. Mnohí tvrdia, že herečkine telo má už to najlepšie za sebou, no my sme opačného názoru. Veď postava krv a mlieko priláka nejeden mužský pohľad. Reese Witherspoon je možno aj vďaka nej šťastne vydatá už dlhé roky za Tima Totha. Čo poviete, páči sa vám?



