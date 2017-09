Spoznávate ho? Sexy spevák je s bradou totálne inkognito

Mnohé celebrity chcú pôsobiť anonymne, a tak sa prechádzajú ulicami New Yorku napríklad aj v čiapke a brade. Pevne veríme, že v daný deň nebolo vonku príliš teplo, lebo slávny fešák by sa v tomto oblečení asi uvaril. V našej galérii pod článkom nájdete ďalšie jeho fotografie, a dokonca aj s rodinkou...



Zahalený krásavec nie je nikto iný ako spevák Justin Timberlake, ktorý očividne nemá problém s tým, že by sa v teplom oblečku na slnku uškvaril. S priateľmi sa prechádzal po vyhriatych chodníkoch, pričom okoloidúcim v krátkych tričkách a nohaviciach musel pripadať naozaj zvláštne. Ale zblízka by sme ho už spoznali ľahšie, však?



Vôbec nás to neprekvapuje: Najsexy mužom roku 2017 sa stal...