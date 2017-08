Kolegovia ich príliš nemusia: 20 celebrít, s ktorými by ste nechceli spolupracovať

Je to asi v každej profesii, pričom ani tá herecká nie je výnimkou. Niektorých hercov a herečky tvorcovia moc nevyhľadávajú, a to z jednoduchého dôvodu - spolupráca s nimi je z rôznych dôvodov nesmierne náročná. V našej galérii pod článkom si môžete prečítať, ktorých slávnych osobností sa to týka...

Herečka Lindsay Lohan patrí medzi celebritné hviezdy, ktoré nie sú medzi ostatnými príliš obľúbené. Táto kráska je známa tým, že len málokedy sa natáčania zúčastní načas. Väčšinu času jej totiž zaberajú párty s priateľmi, takže nemožno očakávať, že bude na ďalší deň fit a plná energie. Radšej si teda trochu prispí. To z nej musia mať režiséri skutočnú radosť, však?



