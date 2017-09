Ideálne krivky, bujné poprsie: Naozaj ste tomu uverili?

V magazínoch vidíme krásne modelky s dokonalým telom a prsiami presne takej veľkosti, po akej túžia všetky z nás. V skutočnosti ide však o klam, ktorý považujeme za skutočnosť. Mnohé modelky, ktoré sa v reklamách objavujú s bujným poprsím sú v reálnom živote takmer ploché. Dôkazy si môžete prezrieť v našej galérii pod článkom...

Výnimkou nie je v tejto súvislosti ani Alessandra Ambrosio, ktorá ukazuje svoje prsíčka ideálnej veľkosti v čipkovaných podprsenkách, no novinári ju prichytili priamo na pláži. Do morských vĺn jej stačilo si obliecť plavky jednej z najmenších veľkostí, pretože do väčších by asi nemala, čo dať. Veď, pozrite, aké drobné broskynky v nich skrýva.



