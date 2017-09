Aj vás tak znervózňujú? 20 najotravnejších celebritných párikov

Klape im to, sú spolu šťastní (aspoň sa tak verejne prezentujú), no občas prezentujú svoju lásku až tak, že nám to lezie na nervy. Niektorí ľudia sú z nich nadšení, iní by ich najradšej nikdy viac nevideli. V našej galérii pod článkom nájdete všetky takéto celebritné páry, ktoré buď milujete, alebo ich nenávidíte...

Dalo by sa povedať, že vzťah speváka Johna Legend a modelky Chrissy Teigen je doslova ideálny. Stretli sa pri natáčaní videoklipu k piesni stereo a po štyroch rokoch randenia sa v 2013-tom vzali v Taliansku. Dnes spolu majú krásnu dcérku Lunu. Spevákova manželka sa objavila aj v jeho videoklipe k piesni „All of me", v ktorom sa jej zamilovanými slovami vyznáva zo svojich citov. Už keď ju počujeme v rádiu, tak...



To sa naozaj dá? Celebrity, ktoré vydržali v manželstve len pár mesiacov