Aj keď sú krásne, TOTO im nevyšlo: Nevšimli si, že...

Celebritné krásky vedia, ako byť neodolateľné. Pri každej príležitosti oslňujú neodolateľnou vizážou, no v lete by nemali zabúdať na jeden dôležitý detail. Prípadne, by si mali dávať pozor pri zdvíhaní podpazušia. V našej galérii pod článkom si môžete pozrieť, aký trapas ich neminie, keď nepoužijú správny antiperspirant...

Aj príťažlivá Jennifer Lopez podcenila teplé počasie a nádherný žltý outfit jej pokazili odpudzujúce škvrny od potu. Celebrity týmto spôsobom jasne dokazujú, že sú tiež len ľudia a stávajú si im rovnaké nepríjemnosti ako bežným smrteľníkom. Preto aj vám radíme, vyberajte svoje antiperspiranty dôkladne, aby sa vám podobné nehody nestávali.



